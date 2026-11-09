Fethiyespor, Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek Mustafa Ceviz'le ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Fethiyespor, Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek Mustafa Ceviz'le ilk galibiyetini aldı

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Fethiyespor, Adana 01 FK\'yı 2-1 yenerek Mustafa Ceviz\'le ilk galibiyetini aldı
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Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 8 puana ulaşıp evindeki ilk 3 puan sevincini yaşadı ve düşme hattından uzaklaştı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde play-off hattında yer alan Adana 01 FK takımını 2-1 yenen Fethiyespor hem haftalar sonra kazandı hem de teknik direktör Mustafa Ceviz yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Evinde ilk kez 3 puan sevinci yaşayan lacivert-beyazlılar 8 puana ulaşarak düşme hattından uzaklaştı.

İlk galibiyetini 4'üncü haftada tecrübeli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar yönetiminde deplasmanda Serik Spor'u 1-0 yenerek alan Fethiyespor'da 6'ncı haftada Mustafa Ceviz dümene geçti. Ceviz'le bu maça kadar 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Fethiyespor, Adana 01 FK galibiyetiyle ilkleri yaşamış oldu. Maçın ardından oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Fethiyespor bu hafta Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanında mücadele edecek.

Kaynak: DHA
FethiyesporAdanaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor, Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek Mustafa Ceviz'le ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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