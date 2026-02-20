Fethiyespor, Adanaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Fethiyespor, Adanaspor ile Karşılaşıyor

20.02.2026 12:10
Fethiyespor, Adanaspor ile 25. hafta maçında karşılaşacak. Maç saat 13.00'te başlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'la golsüz berabere kalan 28 puana sahip 12'nci Fethiyespor yarın 25'inci hafta maçında düşme hattındaki 4 puanlı Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı savunmacı Şahan Akyüz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Çıkışımızı Adana'da da sürdürmek istiyoruz" dedi.

