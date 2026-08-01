Fethiyespor, Burak Süleyman ile Anlaştı

2'nci Lig kulüplerinden Fethiyespor, bir süredir görüşme halinde olduğu Burak Süleyman'la (31) anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Aliağa FK forması giyen tecrübeli sol kanat ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuz son olarak Aliağa Futbol Kulübü forması giyen Burak Süleyman ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Süper Lig ve 1'inci Lig'de mücadele veren, 2 kez ise şampiyonluk yaşayan Burak Süleyman resmi sözleşmeye imza attı. Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.