Fethiyespor - Bursaspor Maçına Ziyaret

MUĞLA'nın Fethiye ilçesini ziyaret eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik Fethiyespor – Bursaspor maçını izledi. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, Fethiye İlçe Stadı'nda Fethiyespor'a konuk oldu. Varank ve Çelik müsabakayı protokol tribününden birlikte takip etti.