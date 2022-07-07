Fethiyespor'dan çifte imza - Son Dakika
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Fethiyespor'dan çifte imza

07.07.2022 11:08
Fethiyespor'dan çifte imza

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ege ekibi, son olarak Etimesgut Belediyespor forması giyen orta saha Halil Köçer ve İnegölspor'da oynayan kanat Aykut Ulaç'u kadrosuna dahil etti. Şanlıurfaspor altyapısından yetişen 26 yaşındaki Halil, geçen sezon Etimesgut Belediyespor'la 27 maça çıktı. Konyaspor'da futbola başlayan 29 yaşındaki Aykut ise İnegölspor formasıyla 34 müsabakada boy gösterip 2 gol attı.


- Fethiye
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, İnegölspor, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'dan çifte imza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor'dan çifte imza - Son Dakika
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