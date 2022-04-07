Fethiyespor fırsat tepti - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderliği kaptırdığı Esenler Erokspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fethiyespor, rakibinin yenildiği günde sahadan 1 puanla ayrılıp avantajı kullanamadı. Grupta 27'nci hafta erteleme maçlarında Esenler Erokspor, deplasmanda Orduspor 1967'ye 90+3'üncü dakikada yediği golle 2-1 yenildi. Fethiyespor ise Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle 1 puanı 88'inci dakikada Nurettin'in golüyle kurtarabildi. Rakibiyle arasındaki farkı 1 puana indirme fırsatını tepen Muğla temsilcisi grupta son 5 maça 60 puanla, Erokspor'un 3 puan gerisinde girdi.
Kaynak: DHA
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