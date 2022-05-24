Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı - Son Dakika
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Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı

24.05.2022 11:02
Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ankara'daki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla 5-4 mağlup ederek 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ankara'daki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla 5-4 mağlup ederek 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı. Eryaman Stadı'nda normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten finalde Fethiyespor'un 25 yaşındaki Beşiktaş altyapısında yetişen kalecisi Enes Fidayeo, rakip takımdan Nurettin ve Hakan'ın atışlarını çıkararak kahraman oldu. Fethiye'nin yıldızı Ali Han, kullandığı penaltıdan yararlanamamasına rağmen Berkin'in son penaltısı Muğla temsilcisine 2'nci Lig'i getirdi.

2'nci Lig'den 2018-2019 sezonunda küme düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elenmiş, bu sezon da ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kalmıştı. Play-Off maratonunda bu kez hata yapmayan Fethiyespor, yarı finalde YeşilyurtOfspor'u 1-1 ve 3-2'lik skorlarla eledikten sonra finalde İçel engelini de seri penaltılarla geçerek mutlu sona ulaştı.

DİNÇEL KUPA KOLEKSİYONCUSUFethiyespor'u 2'nci Lig'e taşıyan teknik direktör Selahaddin Dinçel, kariyerine 4'üncü kupayı ekledi. Kariyerinde daha önce Turgutluspor, Afyonspor, Torbalıspor, Kırşehir Bld, Aydınspor 1923, Balıkesirspor, Menemenspor, Bergama Bld, Diyarbekirspor, Kocaelispor ve Erokspor'u da çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, Aydınspor 1923, Kırşehirspor ve Kocaelispor'la şampiyonluklar yaşamıştı. Dinçel, maç sonrası şampiyonluğu futbolcularıyla kutladı.FETHİYE UYUMADI

Finalde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla yenerek 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, tüm Fethiye'yi sokaklara döktü. Final için Başkent'e koşan binlerce taraftar maçın ardından büyük coşku yaşarken, Eryaman Stadı'ndaki coşku Fethiye'de sokaklara taştı. Finali dev ekranda ve evlerinde izleyen Fethiyeliler, özellikle seri penaltılarda büyük heyecan yaşadı. Berkin'in son penaltısından sonra binlerce Fethiyeli ilçede kutlama yaptı. Fethiyeliler meydanları doldurup gece geç saatlere kadar araçlarıyla ilçede şampiyonluk turu attı.


- Fethiye
Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı
Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı
Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı
Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı
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Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar) TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı - Son Dakika


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