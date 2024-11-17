TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, sahasında İnegölspor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Tolga Akbaba, Mücahid Adem Çelebi, Batuhan Bıyıklı
Fethiyespor: Arda, Umut Mert, Şahan, Ömer Mert (Berat dk. 46), Ahmet (Nurettin dk. 65), Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Samed Hakan (Ali dk. 80), Muhammet Enes (Berat dk. 87), Aziz, Emre
İnegölspor: Yüksel Egemen, Batuhan, Mustafa Emre, İbrahim Can (Bilal dk. 88), Ali Mert, İsmail (Hasan Alp dk. 67), Uğur, Yusuf (Alican dk. 72), Fatih, İsmail, Sadık Arda
Sarı kartlar: Ahmet Dereli, Muhammet Enes (Fethiyespor), Yusuf (İnegölspor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Fethiyespor - İnegölspor: 0-0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?