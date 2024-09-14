Fethiyespor İskenderunspor ile Çıkış Peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada Kastamonuspor'a 4-3, Tuzlaspor'a ise 2-0 yenilen Fethiyespor 3'üncü maçında yarın deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak.
Henüz puanla tanışamayan Fethiyespor'un teknik patronu Selahaddin Dinçel, İskenderunspor maçını çıkış olarak gördüklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk 2 maçta istemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Artık toparlanma zamanımız geldi" dedi.
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