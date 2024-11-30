TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 14. hafta maçında Fethiyespor, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Mehmet Ali Vardar, Abdullah Polat
Fethiyespor: Arda, Canberk (Emre dk. 90), Şahan, Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Samed Hakan (Ali dk. 84) Nurettin (Ahmet Dereli dk. 64), Cihan (Ömer Mert dk. 46), Berkay, Muhammet Enes (Özcan dk. 84), Aziz
Isparta 32 Spor: Türker, Yiğithan, Berat (Kaan dk. 30) Zihni, Kubilay, Muhlis, Hamit, Abdülkerim, İsmail Hakkı, Vedat (Caner dk. 46), Gürkan
Sarı kartlar: Cihan, Şahan, Muhammet Enes (Fethiyespor), Kubilay, Gürkan (Isparta 32 Spor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Fethiyespor - Isparta 32 Spor: 0-0 - Son Dakika
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