Fethiyespor, Karaköprü\'yü 1-0 Geçti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftada konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, evindeki ilk galibiyetini aldı. Sezonun ilk 2 iç saha maçında Kastamonuspor'a 4-3, Batman Petrolspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen lacivert-beyazlılar, bu kez kayıp yaşamadan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karaköprü maçında konuk ekipten Gökhan Kurumuş'un kendi kalesine attığı golle 17'nci dakikada öne geçen Fethiyespor, kalan bölümde kalesini gole kapatarak zafere uzandı. Altay deplasmanından 1 puanla döndükten sonra Karaköprü Belediyespor'u dize getirerek son 2 müsabakadan 4 puan çıkaran Fethiyespor, önümüzdeki hafta kendisi gibi 7 puanı bulunan 1461 Trabzon'a konuk olacak.