Fethiyespor, Karaköprü'yü 1-0 Yenerek 7 Puana Ulaştı

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, 6'ncı haftada evinde Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 17'nci dakikasında konuk ekipten Gökhan Kurumuş ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince Fethiyespor sahadan 1-0'lık galibiyet ayrıldı.

Bu sonuçla Fethiyespor 7 puana ulaştı, Karaköprü Belediyespor ise 2 puanda kaldı.