Fethiyespor, Kastamonuspor'a 4-3 mağlup oldu

Spor

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde Kastamonuspor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçta henüz 3'üncü dakikada Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle öne geçen, ardından kalesinde 3 gol gören Muğla temsilcisi, 74'te Ahmet Dereli'yle puan için umutlansa da rakibin 87'nci dakikadaki son golüne engel olamadı. Fethiyespor haftaya 7 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.