TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Kartepe'de tekrar kampa giren Fethiyespor, Kütahyaspor ile özel maçta karşı karşıya geldi. Kartepe Green Park Metin Oktay sahasında oynanan maçı Fethiyespor 4-3 kazandı. Muğla ekibine galibiyeti getiren golleri Mehmet Kaan Türkmen (2) ve Samet Asatekin (2) kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor, Kütahyaspor'u 4-3 Yendi - Son Dakika
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