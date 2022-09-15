Fethiyespor moral buldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup eden Fethiyespor, çıkışa geçti. Geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybedilen İskenderunspor karşılaşmasının ardından evindeki ikinci maçta da hanesine 3 puanı yazdıran Fethiyespor büyük moral bulurken, teknik direktör Mesut Toros galibiyet serisi yakalamayı amaçladıklarını dile getirdi. İyi bir mücadele örneği gösterdiklerini anlatan Toros, "Evimizde oynadığımız iki maçı da kazandık. Bu başarılı grafiği deplasmanlarda da yakalamalıyız. Ben oyuncularıma inanıyorum, layık olduğumuz yerlere geleceğiz" yorumunu yaptı.

Fethiye, grupta 4 maçta 6 puana ulaştı.

- Fethiye