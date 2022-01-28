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Fethiyespor'nu rakibi İçel İdmanyurdu - Son Dakika

Fethiyespor'nu rakibi İçel İdmanyurdu

28.01.2022 11:36
Fethiyespor'nu rakibi İçel İdmanyurdu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek 7 haftalık galibiyet serisi sona eren lider Fethiyespor yarın evinde Play-Off hattında yer alan İçel İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek 7 haftalık galibiyet serisi sona eren lider Fethiyespor yarın evinde Play-Off hattında yer alan İçel İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Taraftarının önünde çıktığı 10 maçta 10 galibiyet alan 46 puanlı lacivert-beyazlılar, 33 puanı bulunan 5'inci sıradaki rakibini yenerek iç sahadaki serisini sürdürmeyi hedefliyor.


- Fethiye
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Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fethiyespor'nu rakibi İçel İdmanyurdu - Son Dakika
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