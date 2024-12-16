Fethiyespor Play-Off Hattına Yaklaşıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor evinde 24Erzincanspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip bileği hiç bükülmeyen Fethiyespor 25 puana yükselip Play-Off hattına çok yaklaştı. Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanıyla devreyi tamamlayan Ege ekibinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, 6'ncı sırayla aralarında 3 puan fark kaldığını söyledi. Devreyi galibiyetle bitirmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Takımım son haftalarda çok güzel işler yaptı. Son maçımızı da kazanıp üst sıralara iyice yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.