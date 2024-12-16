TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor evinde 24Erzincanspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip bileği hiç bükülmeyen Fethiyespor 25 puana yükselip Play-Off hattına çok yaklaştı. Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanıyla devreyi tamamlayan Ege ekibinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, 6'ncı sırayla aralarında 3 puan fark kaldığını söyledi. Devreyi galibiyetle bitirmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Takımım son haftalarda çok güzel işler yaptı. Son maçımızı da kazanıp üst sıralara iyice yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor Play-Off Hattına Yaklaşıyor - Son Dakika
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