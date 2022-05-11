Fethiyespor Play-Off sınavında - Son Dakika
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Fethiyespor Play-Off sınavında

11.05.2022 11:53
Fethiyespor Play-Off sınavında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı verdiği normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fethiyespor, yarın Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı verdiği normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fethiyespor, yarın Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Of İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Fethiyespor, rakibiyle 17 Mayıs Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Taraftarının meşaleli desteğiyle Trabzon'a uğurlanan lacivert-beyazlılar, ligde deplasmanda 4-0 yendiği Karadeniz ekibine evinde 3-2 mağlup olmuştu. İki maç sonunda puan eşitliği yaşanması halinde gol averajına bakılacak. Eşitlik bozulmazsa önce uzatma dakikaları, sonra seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967 kozlarını paylaşacak.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Ofspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor Play-Off sınavında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiyespor Play-Off sınavında - Son Dakika
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