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Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

04.12.2021 15:20
Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

TFF 3.Lig 3. Grup'un 15. haftasında Fethiyespor, sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig 3. Grup'un 15. haftasında Fethiyespor, sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mehmet Terece xxx, Ahmet Bingöl xxx, Recep İlker Kor xxx

Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. 88 Burak Başkaya xx), Serdar xxx, (Dk.90+4 Şahanx),Talha xx, (Dk.81 Berkin xx) Özgür Çelik xx, Nurettin xxx, (Dk. 90+ 4 Kadir x), Serhat xx, Onur xxx, İbrahim xx

Goller: Dk. 74 Alihan ( Fethiyespor )

Sarı Kartlar: Dk. 41 Erdinç Dk. 90 Nurettin,Dk. 90+5 Enes Dk. 90+6 İbrahim (Fethiyespor), Dk. 57 İhsan, Dk. 67 Özgür Güler, Dk. 68 İlyas ( Karşıyaka) - MUĞLA

Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti
Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti
Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti
Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Karşıyaka, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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