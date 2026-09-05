Fethiyespor sezonun ilk maçında yarın evinde 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Fethiyespor sezonun ilk maçında yarın evinde 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak

Fethiyespor sezonun ilk maçında yarın evinde 52 Orduspor FK\'yı ağırlayacak
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın saat 19.00'da evinde 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Bucaspor 1928'den kaleci Berkin Özgür'ü kadrosuna katarak transferini sürdürdü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, 2026-2027 sezonun ilk maçına yarın evinde çıkacak. Lacivert-beyazlılar saat 19.00'da başlayacak müsabakada 52 Orduspor FK'yı konuk edecek, mücadeleyi Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton 400, kale arkası 250 TL olarak belirlendi. Fethiyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Yaz dönemini iyi geçirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. İlk maçımızda taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz" dedi.

SON GÜN BERKİN GELDİ

Transfer döneminde iddialı takviyeler yapan Fethiyespor son olarak Bucaspor 1928'de forma giyen genç kaleci Berkin Özgür ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Berkin, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor sezonun ilk maçında yarın evinde 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor sezonun ilk maçında yarın evinde 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak - Son Dakika
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