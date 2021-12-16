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Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu - Son Dakika

Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu

16.12.2021 14:59
Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu

3. Lig 3. Grup Lideri Fethiyespor, Belediye Derincespor maçı öncesi okullardan gelen talep üzerine öğrencilerle buluşma gerçekleştirdi.

3. Lig 3. Grup Lideri Fethiyespor, Belediye Derincespor maçı öncesi okullardan gelen talep üzerine öğrencilerle buluşma gerçekleştirdi.

İlçedeki liselerde başlatılan buluşmada, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve futbolcular Nurettin Çakır, Ali Han Tunçel, Serhat Mutlu ve Soner Binici ile kaleci Enes Piedo Fethiye Anadolu Lisesinde Fethiyesporla buluşma platformuna katıldı. Teknik Direktör Dinçel ve futbolcuları, Fethiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Kara, okul müdür yardımcısı Kadir Korkmaz ve milli eğitim görevlisi Ramazan Göktepe karşıladı. Öğrencilerin Fethiyespor Marşı ile karşıladığı buluşmada konuşan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, "Hedefe giden bir takımımız var. Memleket takımını tutmak bir başka güzelliktir. Hepiniz öncelikle Fethiyesporlu olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Grubunda 40 puanla liderliğini sürdüren Fethiyespor, hafta sonunda ağırlayacağı Belediye Derince maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar dışında okullardan gelen davet üzerine Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ve futbolcular ilk olarak Fethiye Anadolu Lisesinde öğrenci buluşması platformuna katıldı.

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve futbolcular Nurettin Çakır, Ali Han Tunçel, Serhat Mutlu ve Soner Binici ile kaleci Enes Piedo okulda Fethiyespor Marşları ile karşılanırken, ayrıca Lacivert Beyaz üçlüğü çekti. Teknik Direktör Dinçel ve futbolcular, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. En iyi soru yönelten 3'ü kız, 2'si erkek öğrenciye futbolcular tarafından Fethiyespor kaşkolları hediye edildi.

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel," Hedefe giden bir takımımız var. Memleket takımını tutmak bir başka güzelliktir. Hepiniz öncelikle Fethiyesporlu olmalısınız. Bu hafta sonunda Belediye Derincespor maçına hepinizi bekliyoruz. Sizler, tribünden vereceğiniz destekler ile takımı şampiyonluğa taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Kara ise, "Şehrimizin şampiyonluğa giden takımı ile onur duyuyoruz. Takımımız 9 puan önde olup, tüm hızıyla 2'nci lige koşuyor. Sizlerde maçlara giderek destek olmalısınız" dedi.

Futbolcular da, onlarca öğrencinin sorularını yaklaşık bir saat boyunca cevaplandırdılar. Özellikle futbolcular, "Derslerinize iyi çalışmalısınız. Futbolculuk güzel bir meslek, ama riskli ve zor bir meslek. Bizlerde sizler gibi okumak isterdik" şeklinde cevaplar verdiler. - MUĞLA

Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu
Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu
Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu
Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu

Nurettin Çakır, Derincespor, Fethiyespor, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu - Son Dakika Spor


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