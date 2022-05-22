Fethiyespor'un final günü - Son Dakika
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Fethiyespor'un final günü

22.05.2022 11:57
Fethiyespor'un final günü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'ta yarı finalde Yeşilyurt DÇ Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşen Fethiyespor, yarın rakibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'ta yarı finalde YeşilyurtOfspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşen Fethiyespor, yarın rakibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak final maçını Onur Özütoprak yönetecek. Mücadeleyi kazanan taraf adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Fethiyeli taraftarlar final için sabah saatlerinde Başkent'e akın edecek. Lacivert-beyazlılar Eryaman Stadı'nda kuzey kale arkası ve maraton tribünde yer alacak. Bilet fiyatları kale arkası 40, maraton 80 TL olarak belirlendi.

2'nci Lig'den 2019 yılında düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elendi. Muğla temsilcisi, bu sezon ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kaldı. Muğla temsilcisi Play-Off'ta Ofspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak rakibini rövanşta 3-2 yendi. Grupta normal sezonu Fethiyespor'la aynı puanda ikili averajla üçüncü sırada bitiren İçel, yarı finalde Orduspor 1967'ye ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen evinde rövanşı 3-0 alıp finale çıktı. İki takım arasında normal sezonda Mersin'de oynanan ilk maçı Fethiye 4-2, rövanşı 2-1 İçel kazandı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, Fethiye'ye 2'nci Lig takımı olarak döneceklerini söyledi.


- Fethiye
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TFF 3. Lig'de play-off finalleri başlıyor TFF 3. Lig'de play-off finalleri başlıyor
Kaynak: DHA

Fethiyespor, Play Off, Ofspor, Mersin, Spor, Son Dakika

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