TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Fethiyespor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Tayfun Güz, Burak Celep, Orhun Aydın Duran
Fethiyespor: Arda, Canberk, Şahan, Ömer Mert, Mehmet Kaan, Samed Hakan, Çağan Kayra (Ahmet dk. 76), Cihan (Özcan dk. 46), Berkay Can, Muhammet Enes, Ali (Murat dk. 88)
İskenderunspor: Onur Can, Ahmet, Turan (Berat dk. 46), Ulaş, Kerem (Yusuf dk. 82), Mehmet, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohammed (Erdem dk. 70), Muhammet
Sarı kart: Muhammet Beşir (İskenderunspor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Fethiyespor ve İskenderunspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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