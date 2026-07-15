Fethiyespor Yeni Sezona Hazır

2'nci Lig takımlarından Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dış transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren lacivert-beyazlı takım, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı. Sezonun ilk antrenmanını başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da takip etti. Fethiyespor taraftarları idman sonunda futbolculara baklava ikramında bulundu. Fethiyespor, 6 Eylül'de başlayacak sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden 52 Orduspor'u konuk edecek.