Feyenoord, Ajax'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Feyenoord, sahasında Ajax'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Feyenoord'a farkı getiren golleri 34 ve 67. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber attı.
Bu sezon ilk yarıda oynanan maçı da rakibine karşı 4-0 kaybeden Ajax, Feyenoord'a 1964'te 9-4, 1960'ta da 6-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Feyenoord puanını 69'a çıkarırken, Ajax ise 45 puanda kaldı.
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