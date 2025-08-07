Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi

Stat: de Kuip

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (İsveç)

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba (Dk. 77 Read), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Hwang (Dk. 84 Targhalline), Timber (Dk. 62 Diarra), Moussa, Sauer (Dk. 61 Valente), Ueda (Dk. 77 Tengstedt)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred (Dk. 77 Bartuğ Elmaz), Amrabat, Oğuz Aydın (Dk. 58 Duran), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Semedo), En-Nesyri (Dk. 84 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 19 Timber, 90+1 Moussa (Feyenoord), Dk. 86 Amrabat (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 83 Bos, Dk. 90+5 Targhalline (Feyenoord)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

73. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diarra'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Wellenreuther'de kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Brown'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ahmedhodzic'in uzaklaştırmak istediği top Amrabat'ın önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Amrabat, rakibine rağmen sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Bos'un sol iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından kafayla vuran Moussa, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, 2-1 sona erdi.