FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya, Belçika'yı 93-74 yenip yarı finale çıktı - Son Dakika
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FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya, Belçika'yı 93-74 yenip yarı finale çıktı

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya, Belçika'yı 93-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Almanya, 12 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Salon: Berlin

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Blanca Burns (ABD), Ruben Woolcock (Avustralya)

Belçika: Vanloo 7, Allemand 10, Delaere 2, Meesseman 29, Linskens 10, Claessens, Becky Massey 2, Lisowa Mbaka 11, Mununga 3, Ramette, Billie Massey, Courthiau

Almanya: Fiebich 17, Daub 2, Sabally 16, Eichmeyer 2, Gieselsoder 5, Peterson 13, Wilke 10, Buhner 13, Guelich 12, Sontag 3, Bielefeld

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-42

3. Periyot: 59-74

Beş faulle çıkan: 36.19 Linskens (Belçika)

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 93-74 mağlup eden Almanya, yarı finale yükseldi.

Almanya, 12 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya, Belçika'yı 93-74 yenip yarı finale çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya, Belçika'yı 93-74 yenip yarı finale çıktı - Son Dakika
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