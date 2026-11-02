FIBA 2029 Kadınlar EuroBasket ev sahipliğine üç ülke resmi başvuru yaptı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2029 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) ev sahipliği adaylık sürecinde ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı.

Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre, organizasyona ev sahipliği yapmak için resmi adaylık başvurusunda bulundu. Üç ülkenin başvuruları, önümüzdeki aylarda FIBA Avrupa tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinin ardından organizasyona ev sahipliği yapacak ülkelerin, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun Mart 2027'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştireceği toplantıda belirlenmesi planlanıyor.