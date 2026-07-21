FIBA'dan Yeni Basketbol Kuralları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIBA'dan Yeni Basketbol Kuralları

21.07.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA, 1 Ekim'den itibaren geçerli yeni basketbol kurallarını duyurdu; teknik fauller ve şut hareketleri değişti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek kural değişikliklerinin; antrenör, oyuncu, hakem ve uzmanlardan oluşan "FIBA ??Kural Danışma Grubu" tarafından önerildiği belirtildi.

Yeni kuralların, daha sonra FIBA ??Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA ??Merkez Kurulu tarafından da onaylandığı aktarıldı.

Değişiklikler arasında en dikkati çeken düzenlemelerden biri, teknik faul kuralındaki değişiklik oldu. Yeni kurallara göre teknik fauller, niteliği ve ciddiyet derecesine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. Bunlardan biri oyuncunun diskalifiye edilmesine yol açabilecek nitelikte olurken diğeri diskalifiyeye neden olmayacak.

Ayrıca, görüntü üzerinden pozisyon incelemesine ilişkin iki değişikliğe gidildiği de bildirildi. Açıklamada, "Maçın herhangi bir anında, bir faulün ardından verilen çembere temas (goaltending) veya çembere müdahale (basket interference) ihlalinin Anında Tekrar Sistemi (Instant Replay System-IRS) ile incelenmesine izin verilecek." denildi. Önceki kuralın yeterince dengeli bir disiplin sistemi sunmaması nedeniyle bu değişikliğe gidildiği aktarıldı.

Açıklamada bu konudaki diğer önemli değişiklikle ilgili ise "Dördüncü periyodun son 2 dakikası ile tüm uzatma periyotlarında, kenardan top oyuna sokulurken savunma takımının yaptığı faul anında topun hala oyuna sokan oyuncunun elinde olup olmadığının Anında Tekrar Sistemi (IRS) ile incelenmesine izin verilecek." ifadeleri kullanıldı.

"Şut hareketi" tanımına düzenleme

FIBA, oyuncuların kuralları manipüle ederek haksız faul almasının önüne geçmek amacıyla "şut hareketi" tanımını yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeyle, özellikle hücum oyuncularının temas aldıktan sonra şut atıyormuş gibi davranarak faul almaya çalışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre bir hareketin "şut eylemi" olarak kabul edilebilmesi için topa sahip oyuncunun, potaya şut atma niyetiyle omuzlarını ve kollarını yukarı doğru kaldırma hareketini başlatmış olması gerekecek.

Sportmenlik dışı faul kavramı ikiye ayrıldı

Yeni kurallara göre sportmenlik dışı faul anlayışında da değişikliğe gidilecek.

Getirilen kurallarla birlikte "sportmenlik dışı faul" kavramı kaldırılarak yerine "engelleme faulü" ve "ağır faul" tanımları getirilecek.

FIBA, bu değişikliğin daha orantılı cezaların uygulanmasını sağlamak, taktiksel amaçla yapılan oyun durdurmalarını tehlikeli temaslardan daha net ayırmak ve oyuncuların otomatik olarak daha ağır disiplin yaptırımlarıyla karşılaşma ihtimalini azaltmak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Yeni kurallar kapsamında basketbolcuların çoraplarının görünür olmasına ilişkin zorunluluk da kaldırılırken modern pazarlama ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla çizgi renkleri ve saha işaretlemeleri konusunda daha fazla esneklik tanınacağı da vurgulandı.

Ayrıca, FIBA'nın Ağustos ayında ulusal federasyonlara yönelik bir dizi çevrim içi seminer düzenleyeceği ve bu kuralların güncellenmiş halinin Eylül ayında yayımlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Basketbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA'dan Yeni Basketbol Kuralları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:39:20. #7.12#
SON DAKİKA: FIBA'dan Yeni Basketbol Kuralları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.