FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu - Son Dakika
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FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu

15.06.2022 12:08
FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu

FIBA Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nde 5 ve 6. pencerelerde oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

FIBA Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nde 5 ve 6. pencerelerde oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Ulusal federasyonların Kasım 2022 ve Şubat 2023'te oynanacak FIBA Dünya Kupası 2023 Elemeleri pencerelerindeki potansiyel maçlarıyla ilgili çok sayıda talebi üzerine, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) maçların oynanacağı kesin tarihleri paylaştı. Böylelikle milli takımların bu pencerelerdeki oynayacağı maçlar belli oldu.

Buna göre gruplar ikinci turda şu şekilde dağılacak:

5. pencere: 7 - 15 Kasım 2022

6. pencere: 20 - 28 Şubat 2023

İlk turdan sonra A ve B gruplarından en iyi 3 takım I Grubu'na dahil edilirken; C ve D gruplarından en iyi 3 takım J Grubu'na katılacak. E ve F gruplarından en iyi 3 takım K Grubu'na dahil edilirken; G ve H gruplarından en iyi 3 takım L Grubu'na katılacak.

Belarus'un çıkarılması kararının ardından Büyük Britanya ve Yunanistan ile B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, doğrudan ikinci tura yükselmişti. İkinci turda 4. pencere 22-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Buna göre, B Grubu'nda mücadele eden Türkiye 5. penceredeki maçlarını 10 ve 13 Kasım 2022'de, 6. penceredeki maçlarını ise 24 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde oynayacak. Milli Takım'ın rakipleri 3 Temmuz 2022'de oynanacak Büyük Britanya - Türkiye maçının ardından sıralamanın belli olmasıyla netleşecek. B Grubu'nun rakiplerini oluşturacak A Grubu'nda Sırbistan ve Letonya ikinci tura yükselmişti, diğer yükselecek takım Belçika veya Slovakya olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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