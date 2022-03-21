FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak

21.03.2022 12:53
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray kadın basketbol takımlarının da katılacağı FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali, 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray kadın basketbol takımlarının da katılacağı FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali, 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.

İtalyan takımı Umana Reyer'in de adını yarı finale yazdırmasıyla dörtlü final resmi belli oldu. Geçen yılın finalisti Umana Reyer, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile eşleşti. Galatasaray ise Fransız temsilcisi Tango Bourges ile karşılaşacak.

Düzenleneceği kentin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonundaki yarı finaller 5 Nisan, final ve 3'üncülük maçları ise 7 Nisan'da oynanacak.

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Mersin Yenişehir, Galatasaray, basketbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak - Son Dakika


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