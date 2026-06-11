FIDE, Rusya'nın üyeliğini askıya aldı - Son Dakika
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FIDE, Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

11.06.2026 17:17
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FIDE, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilaflı bölgelerdeki faaliyetleri nedeniyle üyeliğini askıya aldı.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Ukrayna'da ihtilaflı bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili kararlara uymadığı gerekçesiyle Rusya'nın federasyon üyeliğini askıya aldı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Mart ayında Ukrayna'nın, Rusya Satranç Federasyonu'nun 2022'den bu yana Rus güçleri tarafından ele geçirilen Ukrayna bölgelerinde satranç sporunun kontrolünü ele geçirdiği yönündeki şikayetini haklı buldu. Rusya'ya, Ukrayna'nın beş bölgesindeki satranç kuruluşları üzerindeki kontrolünü bırakması ve bu bölgelerde turnuva düzenlemeyi durdurması için 90 gün süre tanıdı. Fakat Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Rusya'nın belirlenen süreye uymadığını ve bu nedenle Rusya'nın üyeliğini geçici olarak askıya alma kararını verdiğini açıkladı.

Yetişkin Rus oyuncular, kendi bayrakları altında değil, FIDE bayrağı altında FIDE turnuvalarına katılabilirken sadece gençler Rus bayrağı altında oynayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olaylar, Rusya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIDE, Rusya'nın üyeliğini askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nihal Apop Nihal Apop:
    bak ne diyeyim bu haberin arkasında neler var mı bilmem ama satranç federasyonu da ne çok uğraşıyo meseleler var ya çok önemli mi bu konular yani hadi bakalım 0 0 Yanıtla
  • Mediha Altun Mediha Altun:
    tabi ki askıya alıcaksın ha bu kadar uyarı verdikten sonra uymamazsa ne yapıcaksın birde daha sert ceza gelmesi lazım 0 0 Yanıtla
  • Murat Yildiz Murat Yildiz:
    ya satranç mı kaldı da bununla uğraşıyorlar aileler açlıktan ölüyo 0 0 Yanıtla
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