FIFA Başkanı Infantino'dan Pele'nin tabutu önünde skandal hareket! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

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Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. O sırada törende olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, tabutun başında diğer kişilerle selfie çekti. Bu anlara şahit olan futbolseverler Infantino'nun bu hareketine oldukça tepki gösterdi.

TABUTUN BAŞINDA SELFIE ÇEKTİ

FIFA Başkanı Infantino, Pele için düzenlenen cenaze töreninde futbolcunun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Infantino'nun tabutun başında gelenlerle selfie çektirmesi özellikle futbolseverler tarafından oldukça eleştiri aldı.

PELE'NİN OĞLUNA SARILDI

Infantino, Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda düzenlenen anma törenine katılarak efsane futbolcunun tabutunun önünde saygı duruşunda bulundu. Pele'nin oğlu Edinho'ya sarılan Infantino, efsane futbolcunun eşi Marcia Cibele Aoki ile de konuştu.