 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FIFA Başkanı Infantino, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

FIFA Başkanı Infantino, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Infantino, şiddetin futbolda ve toplumda yeri olmadığını belirterek, hakemlerin güvenliğinin sağlanması ve saygı görmesi gerektiğini vurguladı.

FIFA Başkanı Infantino, hakeme yapılan saldırıyı kınadı
12.12.2023 - 12:29,
Abone Ol

FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur" ifadeleriyle kınadı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış ve saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına götürülmüştü.

Yaşanan olayla ilgili FIFA Başkanı Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur. Hakemler olmazsa futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Rizespor, Güvenlik, Şiddet, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA Başkanı Infantino, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: FIFA Başkanı Infantino, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement