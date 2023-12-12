FIFA Başkanı Infantino, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur" ifadeleriyle kınadı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış ve saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına götürülmüştü.

Yaşanan olayla ilgili FIFA Başkanı Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur. Hakemler olmazsa futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.