FIFA COO'su Lamour Görevden Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA COO'su Lamour Görevden Ayrıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kevin Lamour, Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini satma planını eleştirerek FIFA'dan ayrıldı.

FIFA Operasyon Direktörü (COO) Kevin Lamour, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom tarafından çalışanlara gönderilen bir e-postada, kurum ile Lamour'un "yolları ayırma konusunda anlaştığı" belirtildi.

Kurumun üç numarası olarak görülen Fransız Lamour, Dünya Kupası hisselerinin özel yatırıma açılmasını öngören planla ilgili personelin Infantino tarafından kandırıldığını savunarak, "Bu tek bir kişinin projesidir. Bu proje sadece rafa kaldırılmakla kalmamalı aynı zamanda futbolun liderlerinin kendilerine doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce UEFA genel sekreter yardımcılığını yürüten Lamour, Kasım 2024'ten bu yana FIFA'da görev yapıyordu.

Başkan Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro da basına sızan planın ardından temmuz ayında istifa etmişti.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA COO'su Lamour Görevden Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:41
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya’ya bir şok da eski sevgilisinden
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:51:08. #7.13#
SON DAKİKA: FIFA COO'su Lamour Görevden Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.