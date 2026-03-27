FIFA\'dan Kayserispor\'a ceza

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig'de kötü günler geçiren Zecorner Kayserispor'a transfer yasağı cezası verdi.

KAYSERİSPOR'A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Zecorner Kayserispor'un 26 Mart tarihi itibariyle transfer tahtası kapandığı, sarı-kırmızılı ekibin 3 dönem transfer yapamayacağı aktarıldı.

BAŞKAN AÇIKALIN'DAN AÇIKLAMA

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) transfer yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu cezanın sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'den dolayı olduğunu belirten Açıkalın, "Julian Jeanvier'den dolayı 135 bin avroluk bir ödeme yapmamız gerekiyor. Söz konusu ödemeyi yapıp yasağı kaldıracağız. Herhangi bir sorun yok" dedi.