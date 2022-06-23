FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı - Son Dakika

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