FIFA kokartlı futsal hakemi Tursun, Gençlik Olimpiyatları'nda yarı final yönetecek

FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarı final müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı futsal hakemimiz Fatma Özlem Tursun, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın yarı final müsabakasında görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

8 kız ve 8 erkek takımının mücadele ettiği organizasyonda Fatma Özlem Tursun, İran ile Venezuela arasında oynanacak ve TSİ 14.00'te başlayacak yarı final maçını yönetecek.