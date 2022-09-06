UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

06.09.2022 15:27
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya'nın Sturm Graz ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya'nın Sturm Graz ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ingilab Mammadov olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Midtjylland, Avusturya, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika
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