FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek

Spor

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek. - İSTANBUL