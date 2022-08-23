UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

23.08.2022 14:34
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu müsabakasını yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Ali Palabıyık, Macaristan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
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