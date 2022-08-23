TFF'den yapılan açıklamaya göre; Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Kaynak: DHA

Ali Palabıyık, Macaristan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika

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