UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu müsabakasını yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
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