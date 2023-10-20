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Neymar sakatlandığı için FIFA tazminat ödeyecek! İşte Al Hilal'in kasasına girecek para - Son Dakika

Neymar sakatlandığı için FIFA tazminat ödeyecek! İşte Al Hilal'in kasasına girecek para

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:25

FIFA, Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalması beklenen Neymar için Al Hilal'e tazminat ödeyecek. FIFA'nın ödeyeceği maksimum tazminat miktarının 7.5 milyon euro ile sınırlı olduğu ifade edildi.

Uruguay ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bıçak altına yatacak. Yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalması beklenirken FIFA, futbolcu uluslararası bir müsabakada 28 günden fazla sakatlandığı için kulübü Al Hilal'e tazminat ödeyecek.

MAKSİMUM TAZMİNAT 7.5 MİLYON EURO

Marca'da yer alan habere göre, FIFA'nın ödeyeceği maksimum tazminat miktarı 7.5 milyon eurodan fazla değil.

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Yaz transfer döneminin en bomba imzalarından olan Neymar, PSG'den ayrılarak Al-Hilal'in yolunu tutmuştu. Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde 5 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar sakatlandığı için FIFA tazminat ödeyecek! İşte Al Hilal'in kasasına girecek para - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar sakatlandığı için FIFA tazminat ödeyecek! İşte Al Hilal'in kasasına girecek para - Son Dakika
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