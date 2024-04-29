Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti

Teknoloji

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta paylaşılan bir videoda sergilenen hareketler tepkilere neden oldu. Bir babanın, kızıyla kıyafetlerini değiştirerek dans ettiği anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

KADIN KIYAFETLERİNİ GİYEREK DANS ETMEYE DEVAM ETTİ

Baba ve kızı olduğu ifade edilen 2 kişi kameranın karşısına geçerek dans edip farklı hareketler yapmaya başladı. Bu kısma kadar her şey normal görünse de videonun ilerleyen kısmında kadının üzerindeki kıyafetleri adamın giydiği görüldü. Adamın kıyafetlerini ise kadın giydi.

İkili aynı şekilde dans etmeye devam ederken arkalarında bulunan kadının da o anları gülerek izlediği görüldü. Kısa sürede yayılan videoya pek çok tepki yorumu geldi.

"BURANIN KAPATILMASINI İSTİYORUZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen yıl aralık ayında TikTok temsilcilerinin yaptığı açıklamaların tatmin etmediğini söyleyerek, vatandaşların, "Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz" dediğini söylemiş ve "Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur" ifadelerini kullanmıştı.