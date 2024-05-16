TikTok'taki skandallara yenisi eklendi! Müstehcen yayınlar yapan kadından 8 yaşındaki öz kızı için skandal sözler - Son Dakika
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TikTok'taki skandallara yenisi eklendi! Müstehcen yayınlar yapan kadından 8 yaşındaki öz kızı için skandal sözler

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Sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan Yeliz Tutar isimli kadın, 8 yaşındaki öz kızı için akılalmaz ifadeler kullandı. Tutar, kızının gözünün yükseklerde olduğunu ve ileride zengin bir hayat yaşamak istediğini söyledi. Skandal yayında Tutar, kızının 15 yaşında kendine bir partner bulacağını ve kendi gençliğini bu çocuk için harcadığını belirtti.

16.05.2024 19:11
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TikTok üzerinden müstehcen yayınlar yapan Yeliz Tutar isimli kadın, 8 yaşındaki öz kızı için skandal sözler sarf etti. Tutar, "Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. Bildiğin gibi p*ç değil. S**sinler öldürsünler ne yapayım." dedi.

KÜÇÜCÜK KIZI İÇİN SKANDAL SÖZLER SÖYLEDİ

Kullanıcıların yaptığı müstehcen yayınlar nedeniyle tartışmaların odağında olan sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan Yeliz Tutar isimli kadın, 8 yaşındaki öz kızı için akılalmaz ifadeler kullandı.

"BENİM KIZIM HİÇ İYİ DEĞİL"

Suna isimli bir kadınla konuşan Tutar, kızının gözünün yükseklerde olduğunu, tutamadığını söyledi. Tutar, skandal yayında şu ifadeleri kullandı: "Villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. Ben bunu ikna edemiyorum. Gözü villada, havuzlarda, yüksek mertebelerde. Bildiğin gibi p*ç değil. S**sinler öldürsünler ne yapayım Suna. Ben kendi gençliğimi s**tim bu çocuk için."

GÖZALTINA ALINDI

Tepki çeken görüntülerin ardından polis harekete geçti. Polis ekipleri, Yeliz Tutar'ı gözaltına aldı.

TikTok\'taki skandallara yenisi eklendi! Müstehcen yayınlar yapan kadından 8 yaşındaki öz kızı için skandal sözler

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Son Dakika 3.Sayfa TikTok'taki skandallara yenisi eklendi! Müstehcen yayınlar yapan kadından 8 yaşındaki öz kızı için skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Erhan Nas: rabbim böylelerine evlat nasip etme 241 3 Yanıtla
    Yunus Kurt: Allah senden razı olsun çok güzel bir cevap yazmışsın 104 1
  • Yusuf Ray Eker: Şu tiktoktan ah bir kurtulsakta çocuklarımızın geleceğini kurtarsak. 114 2 Yanıtla
    Koray Battal: sorun tiktok ta degil, toplumun kendisinde. tiktok sadece varolan gercegi görmemizi sağlıyor. tiktoku kaldirmak o karanlik dünyaları yoketmeyecek. 39 4 Emir Kozcu: Beyinler,kafa yapilar,düşünce tarzları değişmeden hiçbirsey değişmez kardeşim. 38 2 Adem Saglam: tek sorunun tıktık olduğunu düşünüyorsan vay haline 7 1
  • Sedat Bezmen: Tiktok un kapanması için daha ne olmasını bekliyorlar..gençlik elden gidiyor 70 0 Yanıtla
    Emir Kozcu: Turkiyede büro açmasını istiyorlar,sanal ofis istemiyorlar. Gelsede vergisine cöksek diye. Bozulan toplum yapısını düsünen var mi ?Görüyor musun? 17 3
  • serkan cindemir: Ne diyelim aslında bence sadece video olarak yayınlanan deıl ıhparlarda dikkate alınmalı boyle bu tarz seylerı ıhpar etmeli insanlık acısından vicdanen yapılmalı ?? 34 1 Yanıtla
  • D Celik: Tikltoku bir kapatamadilar 33 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TikTok'taki skandallara yenisi eklendi! Müstehcen yayınlar yapan kadından 8 yaşındaki öz kızı için skandal sözler - Son Dakika
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