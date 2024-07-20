FIFA ve UEFA Başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik - Son Dakika
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FIFA ve UEFA Başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik

FIFA ve UEFA Başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu\'na tebrik

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Infantino, Hacıosmanoğlu'na Türk futbolunun gelişimine katkılarından dolayı destek sözü verirken, Ceferin ise TFF'ye her türlü yardım ve destek için yanlarında olduklarını belirtti.

20.07.2024 10:45
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FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino tebrik mesajında "Sevgili başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Bu güzel oyunun Türkiye'deki gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum, bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzu, gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca İcra Kurulu Üyelerinize tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize tüm zorluklara karşı iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Aleksander Ceferin: "UEFA olarak her türlü yardım ve destek için yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum"

UEFA Başkanı Ceferin ise, "Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul etmenizi diliyorum. Heyecan verici bir zamanda liderlik görevine adım atıyorsunuz. TFF örnek bir merkez oldu ve bugüne kadar futbolun gelişimi konusunda çok istikrarlı bir çalışma gerçekleştirdi. Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'teki harika performansı da gelecek adına güzel şeylerin gerçekleşeceğinin kesin bir işareti. Sahada yüreklerini koyan oyuncuları izlemek herkes için büyük bir keyifti. Yeni başkanlık döneminize başlarken size en iyi dileklerimi sunuyorum. UEFA olarak her türlü yardım ve destek için yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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