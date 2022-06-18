Fikret Keleş, öğrencileri spora davet etti - Son Dakika
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Fikret Keleş, öğrencileri spora davet etti

18.06.2022 07:35
Fikret Keleş, öğrencileri spora davet etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından açıklamada bulunarak, öğrencileri spora davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından açıklamada bulunarak, öğrencileri spora davet etti.

Karnesini alan tüm öğrencileri tebrik eden ve onlara keyifli ve spor ile dolu bir tatil yapmalarını dileyen Fikret Keleş, "Öğrencilerimiz boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor tesislerimiz, Gençlik Merkezlerimiz ve Genç Ofislerimiz öğrencilerimizin hizmetindedir. Spor kültür ve sanat faaliyetleri için tatilde tüm öğrencilerimizi 7/24 açık olan spor tesislerine bekliyoruz.

Tüm öğrencilerimizi spora teşvik ederek bütün tesislerimizden faydalanmaları ve istedikleri branşta kendilerini geliştirebilmeleri için bütün antrenör ve idarecilerimizle birlikte gençliğimizi sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve eğitimle sporu el ele gönül gönüle birlikte yükseltmek için çalışıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fikret Keleş, öğrencileri spora davet etti - Son Dakika

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