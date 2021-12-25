Fikret Orman için kesin ihraç talebi önergesi oy çokluğuyla kabul edildi

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Akatla Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantı başında eski başkan Fikret Orman için kesin ihraç talebiyle verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 121 imza ile verilen önerge için lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Önerge, oy çokluğu ile verilen karar neticesinde toplantının dilek ve temenniler bölümüne alındı.

Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde ihraç talebiyle Fikret Orman'ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.

Genel kurulda Fikret Orman'ın son iki dönemine ait yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman henüz kongreye katılmazken, eski yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.