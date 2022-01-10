Filede Turgutlu Belediyespor rüzgarı esti

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibi Torbalı Belediyespor'u 3-2'lik skorla yenerek TVF Kadınlar 2. Liginin ikinci devresine galibiyetle başladı.

TVF Kadınlar 2. Liginin ikinci devresinin ilk maçında Torbalı Belediyespor ile karşı karşıya gelen Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı maçı 3-2 kazanarak sahadan galip olarak ayrılmayı başardı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan ve temponun bir an olsun düşmediği maçta toplam 5 set oynandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 19-25, 25 -19, 25-22, 23-25 ve 15-11'lik set sonuçlarıyla rakibini 3-2 yenerek ikinci devreye güçlü bir başlangıç yaptı. İlk devreyi dördüncü olarak kapatan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Torbalı Belediyespor'a karşı kazandığı galibiyetle üçüncülüğe de yükselmiş oldu.

Başkan Akın ve Başkan Yardımcısı Honaz maçı tribünden takip etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, daire müdürleri, Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle birlikte kıran kırana mücadelenin yaşandığı Turgutlu Belediyespor- Torbalı Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip ederek Kadın Voleybol Takımını yalnız bırakmadı.

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Temposu ve mücadele gücü yüksek bir maça imza attık. Çok iyi hazırlandığımız bu maçta rakibimizi kendi evimizde yenerek hem ikinci yarıya iddialı bir başlangıç yaptık hem de kendi grubumuzda üçüncülüğe yükseldik. Önümüzdeki maçlarda da aynı istek, azim ve motivasyonla oynamaya devam edeceğiz. Bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayan Başkanımız Çetin Akın'a, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MANİSA