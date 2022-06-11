Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan oldu - Son Dakika

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