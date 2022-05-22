- Filenin Efeleri, Slovakya maçına Elazığ'da hazırlanıyor

ELAZIĞ - CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Slovakya ile Elazığ'da kozlarını paylaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı için CEV Avrupa Altın Lig heyecanı başlıyor. Danimarka, Slovakya ve Portekiz ile birlikte A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında 25 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30'da Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda Slovakya ile karşılaşacak. Başantrenör Nedim Özbey refakatinde bu maçın hazırlıklarına Elazığ'da devam eden A Milli takım, taraftarlarının da desteğiyle Slovakya'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

"Şehirlerimizde maç yapmaya devam edeceğiz"

81 il arasında Elazığ'ı seçmelerinin özel bir anlamı olduğunu ifade eden A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, "Elazığ tarihinde ilk kez bir milli maç oynanacak. Elazığ halkına o şerefi burada hep birlikte yaşatmak istiyoruz. Öncelikle bütün Elazığlıları maça bekliyoruz. Seyirci desteğine ihtiyacımız var. Çok iyi ağırlandık ve karşılandık. Burada çocuklar da çok mutlu oldu. Ülkemize voleybolu yaymak için şehirlerimizde maç yapmaya devam edeceğiz. Altın ligde iki yıl üst üste şampiyon olduk. Bu yıl da şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Her ne kadar play-offlar yeni bitse de Elazığ'dan iyi bir netice alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Elazığ'ı harika buldum"

Elazığ'ı harika bulduğunu ifade eden Özbey, "Ben en son buraya 40-42 yıl önce gelmiştim. O zamanki halinden eser yok, şaşırdım çok güzelleşmiş. Deprem bizi çok üzmüştü ama Allah'a şükür depremin yaralarının sarıldığını gördük. Üniversiteyi çok iyi buldum. Müthiş bir kampüsü var. Ülkemde böyle güzel yerlerin olmasından dolayı bir Türk olarak gurur duydum. Maçta iki misli haklarını vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Erkek voleybolunu hak ettiği seviyelere çıkartacağız"

Kore'de Challenger maçlarının olacağına vurgu yapan Özbey, "Orada başarılı olup Milletler Ligi'ne katılmak istiyoruz. Çıtayı bir basamak üste çıkarma hedefindeyiz. Ben bu takımın planlarını, hedeflerini 2016 yılında yaptım. Bir çok oyuncumuzun gelişmesinde benim emeklerim var hepsi benim çocuğum. Bu takıma Filenin Efeleri ismini koyan benim. 2005 yılında takımım Dünya Şampiyonu olduğunda Filenin Efeleri demiştim. Hak ettiği yerlere çıkartmak bizim görevimiz. Çocuklarımızın gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Amacım takımı güzel bir yere götürmek, olimpiyat elemesini kazanmak. Bu jenerasyonla, arkadan gelenlerle erkek voleybolunu hak ettiği seviyelere çıkartacağız" ifadelerini kullandı.